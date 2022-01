Demonstrierende stehen während einer Abschluss-Kundgebung gegen die Corona-Regeln auf dem Bassinplatz in Potsdam.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Der Ärger über die Corona-Maßnahmen treibt auch an diesem Montag wieder Tausende Menschen auf die Straßen. In Bautzen werden drei Polizisten verletzt.

Bundesweit haben Menschen in zahlreichen Städten am Montagabend erneut gegen die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Die Demonstrationen verliefen zum großen Teil friedlich, wie die Polizei in den verschiedenen Städten