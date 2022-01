Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Zwischen Lübeck und Wangen versammeln sich erneut Gegner der Corona-Politik. Die Polizei ist im Einsatz.

In zahlreichen Städten Deutschlands haben Menschen wieder gegen die Corona-Politik demonstriert. In Lübeck zogen am Montagabend mehr als tausend Teilnehmer durch die Stadt, ebenso in Köln.In Gummersbach rund 50 Kilometer östlich von Köln pr