„Auch innerhalb der EU Solidarität und Fairness gelten“: Annalena Baerbock.

Michael Sohn/AP/dpa

Roma. Während in Genf die USA und Russland über eine Lösung im Konflikt mit der Ukraine beraten, reist Außenministerin Baerbock zum Antrittsbesuch nach Rom. Dort gibt es noch andere wichtige Themen.

Außenministerin Annalena Baerbock beharrt in der Migrationspolitik auf einem fairen europäischen Verteilmechanismus und sichert Ländern wie Italien an der EU-Außengrenze Solidarität zu.„Wenn wir an den EU-Außengrenzen Humanität und Ordnung