Ein bewaffneter Bereitschaftspolizist im kasachischen Almaty hält während einer sogenannten Anti-Terror-Operation zwei Demonstranten fest.

Vasily Krestyaninov/AP/dpa

Almaty. Kasachstan kommt seit über einer Woche nicht zur Ruhe. Die Proteste haben das Land in eine schwere Krise gestürzt. Ein von Russland dominiertes Militärbündnis ist dort im Einsatz. Doch wie lange noch?

Mit einem Staatstrauertag erinnert Kasachstan in Zentralasien am Montag an die Dutzenden Toten der beispiellosen Ausschreitungen der vergangenen Tage. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat per Verordnung angewiesen, so der „vielen Opfer der