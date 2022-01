Polizeibeamte nehmen während einer Demonstration in Almaty einen Mann fest.

Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Nur-Sultan. Kasachstan kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise schlug in massive Proteste gegen die Staatsführung um.

Bei den beispiellosen Ausschreitungen mit vielen Toten in der Republik Kasachstan in Zentralasien hat es fast 8000 Festnahmen gegeben.Das Innenministerium des Landes sprach am Montagmorgen von 7939 Menschen, die in Gewahrsam gekommen seien.