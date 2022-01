Mehr als 200 Tote in Nigeria bei erneuten Überfällen auf Dörfer

Im Norden Nigerias gibt es immer wieder blutige Angriffe auf Dörfer, hier im Dezember 2021.

Jossy Ola/AP/dpa

Abuja. Bei einer Serie von Überfällen in Nigeria haben Bewaffnete nach Behördenangaben mehr als 200 Menschen getötet. Die Angriffe fanden im Norden des westafrikanischen Landes statt, teilte das zuständige Ministerium in der Hauptstadt Abuja am Sonntag mit.

Sie richteten sich gegen insgesamt acht Dörfer im Bundesstaat Zamfara und hatten sich schon zwischen Dienstag und Donnerstag ereignet. Mehr als 10.000 Menschen wurden obdachlos, weil ihre Häuser bei den Attacken in Brand gesteckt wurden. Di