In der nordchinesischen Stadt Tianjin werden Massentests auf das Coronavirus durchgeführt.

Uncredited/CHINATOPIX/dpa

Peking. Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Nun wurden in einer nahgelegenen Stadt 20 Corona-Fälle registriert. Bei einem Omikron-Ausbruch dürfte der Corona-Kampf für China schwierig werden.

Nach dem Auftreten der ersten lokalen Omikron-Fälle in China hat die nordostchinesische Stadt Tianjin Massentests für die gesamte Bevölkerung angeordnet.Wie die Behörden der 15-Millionen-Metropole am Sonntag mitteilten, wurden in der Stadt