Warum Desinteresse an Kasachstan für uns alle so gefährlich ist

Die Lage in der von Ausschreitungen schwer erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien bleibt unübersichtlich.

AP/dpa/Vasily Krestyaninov

Hamburg. Die Entwicklungen in der Ukraine und in Kasachstan zeigen: Das Desinteresse an dem, was jenseits von Corona in der Welt los ist, können wir uns schlicht nicht länger leisten.

Die Lage in Kasachstan ist unübersichtlich, so steht es jedenfalls überall. Was wir bislang wissen: Es gab Proteste gegen gestiegene Gaspreise, die von der Regierung mit Gewalt und unter Zuhilfenahme russischer „Friedenstruppen“ beantwortet