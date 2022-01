In Schwerin nehmen Menschen an einer Demonstration gegen Corona-Einschränkungen teil.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Am Freitag haben sich Bund und Länder auf weitere Corona-Maßnahmen verständigt. Einen Tag später finden deutschlandweit erneut Demos gegen die Corona-Politik statt. Tausende Teilnehmer werden erwartet.

In mehreren deutschen Städten haben wieder Gegner der Corona-Politik demonstriert. In Schwerin versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben etwa 1600 Menschen - der Veranstalter sprach von 2000 Teilnehmern. „Eltern und Großeltern sagen