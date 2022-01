In Hamburg demonstrierten mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.

Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin. Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben weiter Zulauf. Aber auch Gegner der „Querdenker“ formieren sich. Gesundheitsminister Lauterbach hat eine klare Meinung zu Corona-Leugnern.

Mehrere Tausend Impfgegner und Zweifler von Corona-Maßnahmen sind wieder in Deutschland auf die Straßen gegangen.Eine der größten Veranstaltungen gab es am Samstagnachmittag in Hamburg, wo die Polizei von etwa 16.000 Teilnehmern sprach. Zu