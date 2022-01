Das Bild der Staatsagentur Tass zeigt russische OVKS-Friedenstruppen, die bei der Ankunft in Kasachstan aus einem der neun russischen IL-76-Militärtransportflugzeuge aussteigen.

Russian Defence Ministry/dpa

Almaty. Die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik kommt seit gut einer Woche nicht zur Ruhe. Seit zwei Tagen ist auch das Militär im Einsatz. Und geht offenbar gegen Demonstranten vor. Allerdings lassen sich diese Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Die Lage in der von Ausschreitungen schwer erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien bleibt unübersichtlich. Das Staatsfernsehen meldete in der Nacht zum Samstag, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Städten des Landes weiter gege