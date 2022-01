Rekordwert in Niederlanden: Rund 35.000 Neu-Infektionen

Noch nie zuvor war in den Niederlanden an einem Tag die Marke von 25.000 überschritten worden.

Peter Dejong/AP/dpa

Den Haag. Die Zahlen steigen rapide an - trotz eines harten Lockdowns. Schuld daran ist die Omikron-Variante.

In den Niederlanden sind so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor.Fast 35.000 und damit gut 10.000 mehr als am Vortag wurden registriert, wie das zuständige Gesundheitsinstitut RIVM mitteilte.