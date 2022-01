2G plus im Restaurant? Nur noch Geboosterte dürften so rein

2G Plus im Restaurant: Bei der Corona-MPK soll über eine bundesweite Regelung diskutiert werden.

dpa/Christoph Schmidt

Berlin. Zum Schutz vor Omikron im Restaurant soll beim Bund-Länder-Gipfel eine 2G plus-Regelung beschlossen werden. Die Branche befürchtet einen Quasi-Lockdown für die Betriebe.

Angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mehr Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie für nötig. In der Sendung "RTL Direkt" sagte er am Donnerstagabend, es sei für die Innenräume der G