Was bedeutet die Omikron-Variante für China?

Menschen warten im Pekinger Stadtbezirk Xicheng im Rahmen eines Corona-Massentests vor Test-Kabinen.

-/kyodo/dpa

Peking/Berlin. In Kürze beginnen in China die Olympischen Spiele. Tausende Menschen kommen dann in das bislang weitgehend abgeschottete Land. Gleichzeitig droht besondere Gefahr durch Omikron. Geht die rigide Corona-Strategie Chinas auch künftig noch auf?

Chinas Strategie gegen Corona ist weltweit einzigartig. Das Land ist seit Pandemiebeginn weitgehend abgeschottet, Megastädte werden schon bei einzelnen Infektionen komplett runtergefahren. Das Ziel: dem Virus keinen Raum lassen und möglichs