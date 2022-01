Keine Quarantäne und 2G plus: Diese Corona-Beschlüsse deuten sich an

Laut Beschlussvorlage zur Corona-MPK mit Kanzler Olaf Scholz könnte für Geboosterte und vergleichbare Gruppen wie frisch Geimpfte und Genesene die Quarantäne wegfallen.

dpa/Zacharie Scheurer

Berlin. Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird über eine 2G plus-Regelung für Restaurants und Befreiungen von der Quarantäne gesprochen. Was laut aktueller Beschlussvorlage geplant ist.

Im Kampf gegen die anschwellende nächste Corona-Welle kommen einheitliche strengere Auflagen für Besuche in Restaurants und Cafés in Sicht. Vor Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten am Freitag sprachen sich me