Kasachstan: Rettet Präsident Putin wieder mal eine Diktatur?

Geballte Staatsmacht: Sicherheitskräfte blockieren eine Straße, um Demonstranten im kasachischen Almaty aufzuhalten. Seit Tagen gibt es Massenproteste im Land, inzwischen mit Toten und Verletzten.

Vladimir Tretyakov/dpa

Osnabrück. Massenproteste in Kasachstan, russische Soldaten sollen die autokratische Ordnung wieder herstellen. Moskau duldet Entwicklung und Eigenständigkeit ehemaliger Sowjetrepubliken immer nur bis zu einem gewissen Grad.

Die massenhaften Bürgerproteste in Kasachstan wecken Erinnerungen an den demokratischen Aufbruch in der Ukraine. Früher oder später kommt jedes autoritäre Regime an den Punkt, an dem Geduld und Leidensfähigkeit der Menschen erschöpft sind u