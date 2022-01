Israel plant weitere Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem

Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben heute mehr als 600.000 jüdische Siedler.

Jim Hollander/EPA/dpa

Tel Aviv. Isreael will in Ost-Jerusalem den Bau von Siedlerwohnungen weiter vorantreiben. Die Menschenrechtsorganisation Peace Now spricht „schlechte Nachrichten für die Chancen auf Frieden“.

Israel treibt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Peace Now den Bau von weiteren Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem voran. Das zuständige Planungskomitee der Stadtverwaltung habe Plänen für 3557 neue Wohneinheiten zugestimmt, bestäti