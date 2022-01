Unruhen in Kasachstan: In der Millionenstadt werden die Proteste blutig niedergeschlagen, Demonstranten sterben.

imago images/ITAR-TASS/Valery Sharifulin

Almaty. Bei den Unruhen in Kasachstan sind Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet worden. Präsident Kassym-Jomart Tokajew fordert eine "komplette Auslöschung der Kämpfer". In der Nacht zu Samstag gab es weitere Ausschreitungen.

Die Lage in der von Ausschreitungen schwer erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien bleibt unübersichtlich. Das Staatsfernsehen meldete in der Nacht zum Samstag, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Städten des Landes weiter gege