Lage in Kasachstan eskaliert: Militär gegen Demonstranten eingesetzt

Das Militär in Kasachstan soll die Unruhen auflösen.

Almaty. Landesweite Proteste gegen hohe Gaspreise haben in Kasachstan in Zentralasien eine schwere politische Krise ausgelöst. Nun ist in der Stadt Almaty Militär gegen Demonstranten eingesetzt worden.

Nach gewaltsamen Ausschreitungen in Kasachstan in Zentralasien ist das Militär eingeschritten. "Terroristische Banden" hätten sich in der Großstadt Almaty einen Kampf mit Fallschirmjägern geliefert, sagte Präsident Kassym-Jomart T