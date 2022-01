Jeder Zehnte in London mit Corona infiziert

In London fallen bereits Züge aus, weil der Krankenstand durch Omikron so hoch ist.

Ian West/PA Wire/dpa

London. In Großbritannien gibt es durch die Omikron-Variante weitere Höchststände bei den Corona-Fallzahlen. Laut den Behörden ist in der Hauptstadt derzeit zehn Prozent der Bevölkerung infiziert.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien hat durch die besonders ansteckende Omikron-Variante des Virus einen weiteren Höchststand erreicht.Wie die Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) am Mittwoch mitteilte, waren