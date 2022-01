Auch er habe sich in der Vergangenheit immer wieder impfen lassen – aber nur mit Impfstoffen, die er gut vertragen habe, schreibt Maaßen in einem Brief an Parteimitglieder.

Hamburg. In einem Brief verteidigt Hans-Georg Maaßen (CDU) ein von ihm verbreitetes, umstrittenes Video mit eigenen Impfschäden und kündigt an, sich gegen den drohenden Parteiausschluss zu wehren.

Er habe im Alter von fünf Jahren nach einer Impfung notoperiert werden müssen – und nur ein Jahr später sogar noch ein zweites Mal nach einer Kombinationsimpfung. In einem Brief an Parteimitglieder, über den am Dienstag das Online-Portal "T