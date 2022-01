Frank-Walter Steinmeier nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten 2017.

dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird wohl für weitere fünf Jahre gewählt werden. Auch CDU und CSU wollen seine Kandidatur unterstützen.

Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Präsidien von CDU und CSU beschlossen am Mittwoch eine entsprechende Empfehlung an die eigenen Wahlleute in der Bundes