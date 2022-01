Polizeibeamte halten einen Mann während einer Demonstration in Almaty fest.

Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Almaty. Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen in verschiedenen Städten Kasachstans gegen hohe Gaspreise gekommen war, ist es in Almaty nun zu schweren Ausschreitungen gekommen.

In Kasachstan in Zentralasien ist es am Mittwoch zu neuen gewaltsamen Protesten gegen hohe Gaspreise gekommen.Demonstranten haben in der Stadt Almaty Medienberichten zufolge die Verwaltung gestürmt. Die Agentur Tengrinews veröffentlichte ei