Polizeibeamte halten einen Mann während einer Demonstration in Almaty fest.

Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Almaty. Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen in verschiedenen Städten Kasachstans gegen hohe Gaspreise gekommen war, sind die Proteste nun eskaliert.

Nach gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten gegen hohe Gaspreise sind in Kasachstan in Zentralasien mehr als 200 Menschen festgenommen worden.95 Sicherheitskräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium am Mittwochmorgen in de