Polizeibeamte halten einen Mann während einer Demonstration in Almaty fest.

Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Almaty. Der Unmut über hohe Preise für Flüssiggas an den Tankstellen ist in Kasachstan in gewaltsame Proteste umgeschlagen. Die Regierung trat zurück. Die Lage in der Ex-Sowjetrepublik ist unübersichtlich.

Gewaltsame Proteste gegen hohe Preise an den Tankstellen haben das Land Kasachstan in Zentralasien in eine Krise gestürzt. Am Mittwoch trat die Regierung zurück.In mehreren Landesteilen der autoritär geführten Republik wurde der Ausnahmezus