Nato-Staaten beraten in Sondersitzung über Russland

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll eine Sondersitzung über Russland leiten.

Roman Koksarov/Pool AP/dpa/Archivbild

Brussel. Russisches Militär marschiert in der Nähe der Ukraine auf, Russland stellt Forderungen an die Nato. Diese reagiert mit einer Sondersitzung.

Die Außenminister der 30 Nato-Staaten wollen am Freitag per Videokonferenz über den russischen Truppenaufmarsch in Nähe der Ukraine und die von Moskau geforderte Vereinbarung über neue Sicherheitsgarantien beraten.Die für 14.00 Uhr terminie