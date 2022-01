Zahl der Migranten am Ärmelkanal 2021 stark gestiegen

Ein Lager für Boote, die von mutmaßlichen Migranten benutzt wurden.

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

London. Zahlreiche Menschen haben ihr Leben bei der gefährlichen Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien bereits verloren. Und doch wagten 2021 drei Mal so viel Flüchtlinge wie 2020 die Fahrt.

Die Zahl der Menschen, die illegal per Boot den Ärmelkanal überquerten, war im vergangenen Jahr drei Mal so hoch wie noch im Jahr davor. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums mel