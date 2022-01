Auch die Grünen wollen eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier unterstützen.

AFP/MICHAEL SOHN

Berlin. Nachdem auch die Grünen Frank-Walter Steinmeier unterstützen, ist dem Bundespräsidenten eine weitere Amtszeit so gut wie sicher. Welche Hürden das deutsche Staatsoberhaupt nun noch nehmen muss.

Die Grünen unterstützen eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das teilten die Spitzen von Partei und Fraktion am Dienstag in Berlin mit. Damit ist eine zweite Amtszeit für das Staatsoberhaupt, das an diesem Mittw