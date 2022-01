Zu der allwöchentlichen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich in Rostock wieder mehrere tausend Menschen eingefunden.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg. Das Jahr startet erneut mit Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Tausende gehen am Montag in vielen deutschen Städten auf die Straße - oft nicht genehmigt.

Mehr als 20.000 Menschen sind am Montag in zahlreichen deutschen Städten erneut gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen - oft bei nicht genehmigten „Spaziergängen“. In einigen Orten gab es auch Versammlungen von Befür