In Australien sind die Infektionszahlen explodiert.

Sidney. Australien hat sich lange abgeschottet. Tage mit null Neuinfektionen waren keine Seltenheit. Doch nun steigen die Zahlen so rasant, dass Teile des Gesundheitssystems überlastet ist. Wie ist das passiert?

„Festung Australien“ – so nannten viele den Inselstaat, der sich in den vergangenen zwei Jahren so sehr abschottete wie kaum ein anderes Land der Welt. Geschlossene Außengrenzen und selbst Reiserestriktionen im Inneren hielten die Covid-Zah