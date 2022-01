Vor Beginn der Demonstration in Rostock verhinderte die Polizei, dass sich die Teilnehmer in Richtung Innenstadt fortbewegen.

dpa/Bernd Wüstneck

Hamburg. Am Montagabend sind erneut Tausende in mehreren Bundesländern gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen – auch im Norden. Nicht überall verliefen die Demonstrationen friedlich: eine Bilanz der Proteste.

Zehntausende Menschen haben am Montagabend bundesweit gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert - oft bei nicht genehmigten sogenannten Spaziergängen. Allein in Thüringen gingen laut Polizei rund 17.000 Menschen auf die Straße. In Mecklenburg