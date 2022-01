Ein Mädchen trägt eine Maske im Unterricht in einer Grundschule in Frankfurt (Oder).

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. In vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Die Politik bleibt bei ihrer Aussage, möglichst Unterricht in Präsenz zu sichern. Kinderärzte unterstützen das.

Nach den Weihnachtsferien sind am Montag Schülerinnen und Schüler in mehreren Bundesländern in den Unterricht zurückgekehrt. In den kommenden Tagen nehmen die Schulen in weiteren Ländern den Betrieb wieder auf. Begleitet wird das von Sorgen