Neue Ministerriege der Niederlande - Rutte will „neuen Elan“

Gert-Jan Segers, Fraktionsvorsitzender der ChristenUnie, Sigrid Kaag, Parteivorsitzende der D66, Mark Rutte, Minsterpräsidentder Niederlande und Parteivorsitzender der VVD, und Wopke Hoekstra, Finanzminister im niederländischen Kabinett und Parteivorsitzender der CDA (v.l.n.r.).

Bart Maat/ANP/dpa

The Hague. Fast zehn Monate sind die Wahlen in den Niederlanden schon her. Nun stellt Ministerpräsident Rutte sein neues Team vor: Neue Gesichter, alte Bekannte, viel Frauen.

Knapp zehn Monate nach der Parlamentswahl steht in den Niederlanden die neue Ministerriege. Der geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte empfing am Montag in Den Haag die ersten designierten Minister zu Gesprächen.Finanzministerin sol