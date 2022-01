Das Palais Coburg in Wien spiegelt sich an einer Fensterfassade.

Michael Gruber/AP/dpa

Wien. Laut Teheran waren bei den Verhandlungen über ein Atomabkommen zuletzt gute Ergebnisse erzielt worden. Nun laufen die Gespräche weiter.

Die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran sind am Montag in Wien fortgesetzt worden. Es sei zunächst in bilateralen Runden weiter über mögliche Fortschritte gesprochen worden, hieß es aus Kreisen der Verhandler am Montag.Ein