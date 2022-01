Die Zahlen Anfang 2022 sind immer noch mit Vorsicht zu genießen, da sich zwischen den Jahren vermutlich deutlichen weniger Menschen getestet haben.

dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Seit fast einer Woche steigen die Corona-Neuinfektionen wieder an. Am Montag meldete das RKI 18.518 neue Fälle und eine Inzidenz von 232,4. Wie verlässlich die Zahlen jedoch nach dem Jahreswechsel sind, ist unklar.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 232,4 an. Weil