Gesundheitsminister Lauterbach kündigt neue Corona-Beschlüsse an

SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Beim Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern kommenden Woche sollen neue Beschlüsse gefasst werden.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Vor dem Corona-Gipfel am Freitag kündigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview neue Corona-Beschlüsse an. Diese könnten vor allem die Quarantäne-Regelung betreffen.

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland hat SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Freitag neue Beschlüsse in Aussicht gestellt."Es wird auf jede