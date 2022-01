Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist in Sorge wegen der Omikron-Variante.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die Corona-Variante Omikron verbreitet sich rasend schnell. Der Zug für Ungeimpfte ist aber nicht abgefahren, sagt Gesundheitsminister Lauterbach.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist wegen der Omikron-Welle in der Pandemie „sehr, sehr in Sorge“ um die Ungeimpften.Er appellierte in der „Bild am Sonntag“ noch einmal an die Menschen, sich gegen Corona impfen zu lassen. „V