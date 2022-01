Atomkraftwerke könnten nach Plänen der EU-Kommission künftig als klimafreundlich gelten.

imago images/Kosecki

Brüssel. Akw und Gaskraftwerke soll nach Plänen der EU-Kommission als grün klassifiziert werden. Unter den EU-Staaten ist dies jedoch stark umstritten.

Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag kurz nach dem Versan