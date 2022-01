Brüssel will Gas- und Atomkraft als grün einstufen

Kernkraftwerke sind in Deutschland auf dem Abstellgleis. In Europa könnten sie als klimafreundlich eingestuft werden.

Stefan Puchner/dpa

Bruxelles. Laut eines Entwurfs für europäische Nachhaltigkeitskriterien könnte Atomkraft und Erdgas bald - zeitlich begrenzt - als klimafreundlich ausgewiesen werden.

Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der kurz nach dem Versand an die EU-Mit