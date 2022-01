112.000 Impfungen an Silvester - Impfquote bei 71,2 Prozent

164,3 Millionen Impfdosen wurden bisher an Deutschland ausgeliefert.

Oliver Dietze/dpa

Berlin. 110.000 Menschen haben sich am letzten Tag des Jahres gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit steigt die Impfquote weiter an.

An Silvester geimpft: Am letzten Tag des Jahres haben noch einmal mindestens 112.000 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Damit verfügen insgesamt 71,2 Prozent der Bürger über die Grundimmunisierung, für die in der Regel zw