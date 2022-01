Minister Lauterbach sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Karl Lauterbach hat nach eigenen Angaben im kleinen Freundeskreis ins neue Jahr gefeiert.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Zum Start ins neue Jahr zeigt Karl Lauterbach sich optimistisch, dass ein Ende der Pandemie in Sicht sein könnte. Zu früh freuen sollte man sich jedoch nicht.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich mit Blick auf die Pandemie vorsichtig optimistisch gezeigt. Fürs nächste Jahr gebe es „Licht am Ende des Tunnels“, sagte der SPD-Politiker am Abend in der ZDF-Silvestershow vom Brandenburge