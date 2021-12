Putin erinnert an Zehntausende Corona-Tote in Russland

Menschen stehen in einem Einkaufszentrum in Moskau für eine Corona-Impfung an. (Symbolbild)

Alexander Zemlianichenko Jr//XinHua/dpa

Moskau. Über 300.000 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge in Russland an Corona gestorben. In seiner Neujahrsansprache drückt Präsident Putin seine Anteilnahme aus.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Neujahrsansprache der vielen Corona-Toten gedacht und den Menschen in seinem Land Mut zugesprochen.„Diese heimtückische Krankheit hat Zehntausende Leben gekostet“, sagte Putin mit Blick auf d