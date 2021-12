Premier Boris Johnson beim Besuch eines Corona-Impfzentrums.

Geoff Pugh/Daily Telegraph/PA Wire/dpa

London. Boris Johnson verbreitet in seiner Neujahrsbotschaft Zuversicht. Zugleich verzeichnete das Land am Donnerstag einen neuen Tagesrekord an Neuinfektonen.

Trotz eines enormen Anstiegs der Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien verbreitet Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsbotschaft Zuversicht.„Unsere Position zum 31. Dezember ist unvergleichlich besser als vergangenes Jahr