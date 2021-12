Neuer Tagesrekord an Corona-Fällen in Großbritannien

Eine Medizinerin entnimmt einem Bürger eine Probe auf dem Corona-Testgelände am Flughafen Edinburgh.

Andrew Milligan/PA Wire/dpa

London. Großbritannien hat einen neuen Tagesrekord an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Strengere Regeln werden nicht geplant - zumindest in England. In Wales, Schottland und Nordirland sieht es anders aus.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien ist auf 189.213 gestiegen. Damit meldeten die Behörden am Donnerstagabend wieder einen Tagesrekord. Darin sind die Neuinfektionen in Wales der vergangenen zwei Tage enthalten.Weitere 332