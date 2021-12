Teilnehmende von Protesten gegen die Coronamaßnahmen gehen durch die Celtisunterführung beim Nürnberger Hauptbahnhof.

Gregor Bauernfeind/dpa

Berlin. Wieder gehen in Deutschland Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Größtenteils bleiben die Proteste friedlich - in manchen Orten treffen sich Menschen zu Gegendemonstrationen.

Bundesweit haben erneut in zahlreichen Städten Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Die größten Aktionen am Donnerstag wurden aus Sachsen, Bayern und Thüringen gemeldet. In Nürnberg zogen etwa 1300 Demonstranten bei einem nicht a