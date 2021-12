Seine demonstrative Heiterkeit im Katastrophengebiet nahmen viele Wähler Armin Laschet (Zweiter von links) übel.

Berlin. Das Video des im Flutgebiet lachenden Unions-Kanzlerkandidaten gilt als Wendepunkt im Wahlkampf 2021. Medien berichten nun, was Armin Laschet in der Situation so witzig fand.

Der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei seinem Besuch zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Juli in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen offenbar über Scherze mit einem Parteikollegen gelacht. Das bericht