Olaf Scholz hat im Kanzleramt seine erste Neujahrsansprache aufgezeichnet. Sie dauert etwa fünf Minuten und wird an Silvester ausgestrahlt.

AFP/KAY NIETFELD

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz ruft in seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler zu Solidarität in der Corona-Pandemie, aber auch zu einem Aufbruch "in eine neue Zeit" auf. Hier sind seine wichtigsten Aussagen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ruft in seiner ersten Neujahrsansprache zu weiterer Solidarität in der Corona-Krise auf. Die vorab aufgezeichnete Sendung ist am 31. Dezember jeweils nach den Abendnachrichten ab 19.15 Uhr beim ZDF zu sehen,