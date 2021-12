Menschen gehen durch eine Einkaufsstraße in Rom. In Italien sind die Corona-Zahlen erneut in die Höhe geschossen.

Andrew Medichini/AP/dpa

Roma. Das Gesundheitsministerium in Italien meldet fast 127.000 Corona-Neuinfektionen - ein neuer Rekordwert.

Die Gesundheitsbehörden in Italien haben mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das Gesundheitsministerium meldete am Abend fast 127.000 Corona-Fälle. In den zurückliegenden 24 Stunden starben demnach fast 16