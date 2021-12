Auf dem Odeonsplatz in München versammelten sich am Donnerstag vorsorglich Polizisten, falls sich "Spaziergänger" versammeln sollten. Es gab eine Festnahme.

dpa/Peter Kneffel

Berlin. Ein Droh-Video geistert durch die Online-Netzwerke. Darin stellt ein Gegner der Corona-Impfpflicht in Uniform der Regierung ein Ultimatum.

Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der in einem Video im Internet Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte, ist in München festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Donnerstagabend um 18.58 Uhr am Odeonsplatz festg