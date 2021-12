Eine fast menschenleere Straße in Amsterdam. In den Niederlanden gilt bis mindestens 14. Januar ein harter Lockdown.

Berlin. In Österreich gilt eine frühe Sperrstunde. In Griechenland müssen alle Tavernen um Mitternacht schließen. In England dagegen kann man Silvester problemlos in Pub und Disco feiern.

Die hochansteckende Virusvariante Omikron treibt die Corona-Zahlen in vielen Regionen der Welt nach oben. Die Bundesregierung stuft inzwischen Dutzende Staaten wieder als Hochrisikogebiete ein.Seit vergangenem Samstag fallen auch die Urlaub